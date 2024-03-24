"Refah’a harekat Hamas’ı yenmek için yol değil"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Holokost'tan bu yana Yahudi halkına yönelik en büyük katliamdan sorumlu olan Hamas'ın yenilgiye uğratılması konusunda İsrail'in hedefini paylaşıyoruz. Ancak dediğimiz gibi, Refah'ta büyük bir askeri kara operasyonu bunu yapmanın yolu değildir. Daha fazla sivilin ölmesi riskini taşır. İnsani yardımın sağlanmasına daha büyük zarar verme riski taşır. İsrail'i dünya çapında daha da yalnızlaştırma ve uzun vadeli güvenliğini ve konumunu tehlikeye atma riski taşır. Dolayısıyla önümüzdeki hafta İsrailli yetkilileri bu hedeflere ulaşmanın farklı bir yolunu konuşmak üzere Washington'da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.