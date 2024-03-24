Bükreş'te Nevruz Bayramı coşkusu

Yeniden doğuşu ifade eden baharın müjdecisi Nevruz Bayramı Romanya’nın başkenti Bükreş’te kutlandı.

Yunus Emre Enstitüsü, Bükreş’teki Nevruz Bayramı kutlamalarında Türkiye’yi temsilen, günün anlam ve önemine ilişkin bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Bükreş’te bu yılki Nevruz Bayramı kutlamaları Dimitrie Gusti Ulusal Köy Müzesi’nde Türkmenistan Büyükelçiliği öncülüğünde gerçekleştirildi. Türkiye, Kazakistan, Türkmenistan, İran, Hindistan temsilciliklerinin katıldığı program Romanya Kültür Bakanlığı Devlet Sekreteri Diana Baciuna, Hindistan Büyükelçisi Rahul Shrivastava, İran Büyükelçisi Sadat Meidanı, Kazakistan Büyükelçisi Ali Yerlik, Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve Türkmenistan Büyükelçisi Annamammet Annayev’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Programda konuşan Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, “Nevruz insanın doğayla ilişkisini ortaya koyan birleştirici ve yakınlaştırıcı bir bayramdır. Yeniliğin, iyiliğin, aydınlığın, sıcaklığın, hoşgörünün ve bağışlamanın adı olan Nevruz; insanlığa umut, yaşama sevinci, huzur ve barış getiren bir bayramdır. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayındaki manevi atmosferin Nevruz Bayramı ile birlikte hissedildiği bugün de; Nevruz’un bütün insanlığa barış getirmesini ve kardeşlik bağlarımızın kuvvetlenerek artmasını dilerim” dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız ise “Bugün Romanya’da Nevruz’u ateşini yaktık. Nevruz Bayramı kutlamasının Bükreş’te gerçekleşmesinde katkıları olan Büyükelçiliğimize ve Kazakistan, Türkmenistan, İran, Hindistan Büyükelçiliklerine teşekkür ediyorum. Yeni bir mevsim başlıyor. Baharı bütün tazeliği ve bereketiyle idrak ediyoruz. 2024 yılı baharının tüm insanlığa esenlik getirmesini dilerim” diye konuştu.

Anadolu’nun farklı bölgelerindeki çarpıcı Türk evi tasvirlerinden hazırlanan Türk Evleri Sergisi yapıldı. Sergi aracılığıyla; dil gibi, kültür gibi mimarinin de toplumdan topluma farklılık gösterdiği ve kendine özgü olduğu mesajı verildi.

Programda, Yunus Emre Enstitüsünün organize ettiği geleneksel halk oyunu gösterisi yapıldı. Her ülke kendi geleneksel halk oyunlarını sergiledi. İzleyicilerin beğenisini toplayan dans gösterisinin ardından katılımcılar, Ebru Sanatı uygulaması yapma fırsatı buldular. İlk defa kendi ebru eserlerini yapan katılımcılar, baharın renklerini ebrularına yansıttı.

Programda Pantep’in katkılarıyla özenle hazırlanmış geleneksel Türk lezzetleri de sunuldu. Baklava, poğaça, simidin yanında Ramazan ayı olması hasebiyle ramazan pidesinin tanıtımı ve eşliğinde Türk çayı ve Türk kahvesi ikramı yapıldı.

Dimitrie Gusti Ulusal Köy Müzesi’ndeki sergilerde; katılımcı ülkelerin el sanatları, ikramlıkları, kıyafetleri ve enstrümanları gibi kültürel ögeler 29 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.