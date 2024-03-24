Ünlü çift ayrıldı!

Şarkıcı Buray ve oyuncu Ezgi Şenler'in heyecanla başlayan ilişkisi sona erdi.

Yeni filminin basın toplantısında kameraların karşısına geçen güzel oyuncu, sona eren ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Şehir efsanelerini yalanlayarak, ilişkilerinin kıskançlık yüzünden bitmediğini belirtti. Oyuncu, " Her ilişki gibi aşklar başlayıp bitebiliyor. Bazı olumsuz anlaşamadığımız şeyler oldu aramızda, konuşarak aşkı bitirme kararı aldık. Kıskançlık gibi bir durum değil ama. Herkesin yolu açık olsun" dedi.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında bir ödül töreninde el ele görüntülenerek ilişkilerini resmen duyuran Ezgi Şenler ve Buray çifti, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.