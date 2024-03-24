Beyaz Saray, Moskovayı kınadı!

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri Moskova'da meydana gelen menfur terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Sevdiklerini kaybedenlere ve masum sivillere yönelik bu vicdansız saldırılardan etkilenen ya da yaralananlara en derin taziyelerimizi sunuyoruz. DEAŞ her yerde yenilgiye uğratılması gereken ortak bir terörist düşmandır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyerek, “Amerika Birleşik Devletleri dün Moskova'da meydana gelen ölümcül terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Öldürülenlerin ailelerine, sevdiklerine ve bu iğrenç suçtan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Terörizmin her türlüsünü kınıyor ve bu korkunç olayda hayatını kaybedenlerin yasını tutan Rusya halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.