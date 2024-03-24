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Valilik'ten iddialara yanıt

Adana Seyhan'da iki genç aralarında sohbet ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdikleri ve bu yüzden polis tarafından durdurulup sokak ortasında işkence yapıldığı iddia edildi.

Valilik'ten iddialara yanıt mask

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Adana Seyhan'da iki genç aralarında sohbet ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdikleri ve bu yüzden polis tarafından durdurulup sokak ortasında işkence yapıldığı iddia edildi.

Bunun üzerine Adana Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Adana Valiliği iddiaların doğru olmadığını aksine durdurulan kişinin ehliyetsiz dolaştığı ve polis memuruna testere gösterdiği ifade edildi.

Adana Valiliği'nden gelen açıklama şu şekilde;

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24 Mar 2024 - 10:56 Adana- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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