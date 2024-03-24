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Rusya’da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus Belediye Binası’nda düzenlenen terör saldırısının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Rusya’da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Rusya’da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, “Kurtarma ekiplerinin bina içine erişimini sağlamak için ağır ekipmanların kullanıldığı yapısal yıkım çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Rusya Soruşturma Komitesi’nden dün yapılan açıklamada, “Crocus Belediye Binası konser salonundaki molozların temizlenmesi sırasında terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişiye yükseldi. Arama çalışmaları devam ediyor” denilmişti.

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24 Mar 2024 - 10:20 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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