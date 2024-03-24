Rusya’da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, “Kurtarma ekiplerinin bina içine erişimini sağlamak için ağır ekipmanların kullanıldığı yapısal yıkım çalışmaları devam etmektedir” denildi.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden dün yapılan açıklamada, “Crocus Belediye Binası konser salonundaki molozların temizlenmesi sırasında terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişiye yükseldi. Arama çalışmaları devam ediyor” denilmişti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.