Bağcılar'da Havaya ateş açtı

İstanbul, Bağcılar, Yavuz Selim Mahallesi, 1063. Sokak üzerinde bulunan muhtarlık seçim ofisi önünde 14 Mart 2024 tarihinde meydana gelen olayda, gece saat 02.00 sıralarında motosikletli iki kişi, havaya ateş ederek kaçtı. Aynı adreste 18 Mart 2024 tarihinde saat 22.10 sıralarında, yine motosikletli iki kişi havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet boş kovan bulundu.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin motosikleti hiç durdurmadan ateş ettikleri ardından kaçtıkları görüldü. Polis, kamera görüntülerini takip ederek 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan A.M.(27), M.B.(20), İ.C.E.(16), İ.A.(24)’nın gerçekleştirdiği eylemin muhtarlığın seçim ofisiyle ilgili olmadığı ortaya çıktı. Şüphelilerden A.M.’nin husumetlisi olan A. isimli kişinin seçim ofisi yanındaki kahvehanede olduğu, iki olayın da onu korkutmak için yapıldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.