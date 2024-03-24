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Bağcılar'da Havaya ateş açtı

İstanbul Bağcılar'da motosikletli kişiler, muhtarlık seçim ofisi önünde 4 gün arayla iki kez havaya ateş etti. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hedefinin seçim ofisi değil, hemen yanında bulunan kahvehanedeki hasımlarını korkutmak olduğu öğrenildi. 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bağcılar'da Havaya ateş açtı
Bağcılar'da Havaya ateş açtı
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İstanbul, Bağcılar, Yavuz Selim Mahallesi, 1063. Sokak üzerinde bulunan muhtarlık seçim ofisi önünde 14 Mart 2024 tarihinde meydana gelen olayda, gece saat 02.00 sıralarında motosikletli iki kişi, havaya ateş ederek kaçtı. Aynı adreste 18 Mart 2024 tarihinde saat 22.10 sıralarında, yine motosikletli iki kişi havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet boş kovan bulundu.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin motosikleti hiç durdurmadan ateş ettikleri ardından kaçtıkları görüldü. Polis, kamera görüntülerini takip ederek 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan A.M.(27), M.B.(20), İ.C.E.(16), İ.A.(24)’nın gerçekleştirdiği eylemin muhtarlığın seçim ofisiyle ilgili olmadığı ortaya çıktı. Şüphelilerden A.M.’nin husumetlisi olan A. isimli kişinin seçim ofisi yanındaki kahvehanede olduğu, iki olayın da onu korkutmak için yapıldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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24 Mar 2024 - 10:15 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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