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Bayraklar yarıya indirildi

Rusya’nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için 24 Mart’ta bir günlük ‘Milli Yas’ ilan edildi. Milli yas nedeniyle Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu bayrakları yarıya indirdi.

Bayraklar yarıya indirildi
Bayraklar yarıya indirildi
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Moskova’daki 'Crocus City Hall' adlı konser salonunda gerçekleşen terör saldırısında 133 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halka hitaben yaptığı konuşmada "24 Mart'ı ülke çapında yas günü ilan ediyorum" dedi. Milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu’nda da bayraklar yarıya indirildi. Saldırı nedeniyle Rusya Başkonsolosluğu önüne çiçek ve oyuncak bırakıldı.

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24 Mar 2024 - 10:05 DHA İstanbul- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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