Kamyonetin kanala uçtu

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi 5566 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Murat Özyer kontrolündeki 20 KH 329 plakalı kamyonet ile kavşaktan aksi istikamete giden Taner Arseven kontrolündeki 34 FCP 393 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, cadde üzerindeki kanala uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada hafif ticari aracın sürücü Taner Arseven, kanala uçan kamyonetin sürücüsü Murat Özyer ve yanında yolcu olarak bulunan Musa Koçan yaralandı. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.