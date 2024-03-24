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Van'da kar yaşı devam ediyor

Van''da etkili olan kar yağışı nedeniyle 145 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı.

Van'da kar yaşı devam ediyor mask
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Van ve çevresinde dün akşam başlayıp, gece saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 44 mahalle ve 101 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 25 santimetreye kadar ulaştığı kentte, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için Büşükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

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24 Mar 2024 - 09:58 DHA Van- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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