Yardımseverler NEYAD’ın iftarında buluştu

Fatmanur Kama sunuculuğunda gerçekleşen program NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş’ın açılış konuşması ile başladı, Neyad olarak yaptıklarını anlatarak başlayan Diptaş, Filistin’de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekti ve NEYAD olarak tüm dezavantajlı coğrafyalarda ihtiyaç sahibi kadın ve kız çocuklarının yanında olmaya kararlı olduklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak konuşmasında özellikle Ramazan ayında yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemine değinerek NEYAD yönetici ve gönüllülerini tebrik etti.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ve Nilgün Diptaş, İftarın sponsorluğunu üstlenen Ottomans Life Deluxe otel sahipleri Şükriye Topaloğlu ve Fatma Topaloğlu’na hediyelerini takdim etti. Ardından Neyad Birleşmiş Milletler Sponsoru EGGER Türkiye ailesi adına Tayfun Yarkın’a plaketleri takdim edildi. Neyad Vakfının kuruluşunu müjdeleyen Nilgün Diptaş , Vakfın ilk bağışçısı olarak Bahar Atay’a plaketini takdim etti.

Davetten elde edilen gelir lisans, yüksek lisans ve doktora desteği olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitiminde kullanılacak ayrıca Davet sırasında toplanan bağışlar ile Gazze’de sıcak yemek dağıtımı yapılacak.

Davete katılanlar arasında; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Milli Eğitim Eski Bakan Yardımcısı- Kalem Vakfı Başkanı Doç.Dr. Osman Sezgin ve eşi Yasemin Sezgin, Şule Özdin Ünal, Ottomans Life Deluxe otel sahipleri Şükriye Topaloğlu ve Fatma Topaloğlu, Şahin Sarı, Kemal- Nur Yamankaradeniz, Prof.Dr. Gökalp Öner, Prof.Dr. Elif Hobikoğlu, Sibel Vatandost, Betül Gülbahar , Hanife Akdağ, Müge Öz, Zerrin Menteşeoğlu, Türkan Şerbetçi, Derya Demirli, Eda Erdoğan, Gülay Kuru, Gülnur Kamaşak, Fulya Benzer,Rahime Akdoğan, Nermin Öztürk, Emine Çınar Akalın gibi İş ve cemiyet dünyasından İsimlerin yanı sıra Neyad Yönetim Kurulundan Emel Ersoy, Sidre Diptaş Bali, Seda Vural, Hüsna Urlu, Nurdoğan Yüzbaşıoğlu ,Melahat Şencan, Burcu Ceylanoğlu, Feza Çetiner, Gül Berktaş, Tevhide Çiftçi, Gamze Seven ,Özlem Erol, Esin Akdemir Gibi isimler katıldı.