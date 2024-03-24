Gürer: “Dert çok, derman olacak iktidar yok”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, aralıksız sürdürdüğü seçim çalışmalarında Bor ve Niğde'de CHP Belediye Başkan adayları ile esnaf ve pazar ziyaretleri gerçekleştirdi. Niğde Merkezinde Belediye Başkan Adayı Hulus Özen ile esnaf ve pazar gezisine katılan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor'da da CHP adayı Ahmet Yalçınkaya ile ziyaretlerde bulundu.

Niğde Merkezinde Dündarlı, Edikli, Orhanlı, Yeşilgölcük, Alay, Bağlama kasabaları ile Hacıbeyli ve Hasaköy köylerini de ziyaret eden Gürer, Aktaş Kasaba Belediye Başkan Adayı Yaşar Çamur ile Yeni mahalle ve Aktaş Kasabasında da vatandaşlara hitap etti. Çiftlik ilçesi Azatlı, Divarlı, Bozköy Kasaba Belediye Başkan adaylarını da ziyaret edip vatandaşlarla buluşan ve başarı dileyen Gürer, yerel seçimin önemine değinerek CHP adaylarına destek istedi.

Çamardı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Emiroğlu tarafından verilen iftar yemeğinde vatandaşlarla buluşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ilçe, kasaba ve köy ziyaretlerine devam ederek yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ziyaret izlenimlerini anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Genel seçime göre bu seçimde öncelikli bir konu olan ekonomik geçim sıkıntısı çok ön plana çıkmış bulunuyor. Herkesim için yaşamın zorlaştığı ve geçim sıkıntısının had safhada olduğu bir süreçteyiz. ’Sandıkta oylarımızla tepkimizi göstereceğiz’ diyorlar. Geçim sıkıntısının artması sorunları katlamış. Emeklilikte Adalet Arayanlar, Staj ve Çırak Mağdurları, atanamayanlar, taşeronda kalanlar, geçici, mevsimlik işçiler ve emekliler gittiğimiz yerde sorunlarını anlatıp çözüm istiyorlar. Hayvancılık yapan çiftçilik yapan yaptığı işten geçinemez hale geldiklerini anlatıyorlar. Çarşı-pazarda fiyatlarlar markete gidemez duruma düşmüş vatandaşı gramla alışveriş yapar duruma düşürmüş. Çok sayıda vatandaş borçla yaşadığını söylerken icra daireleri ise sürekli tebliğ gönderir durumda. 21 milyon 500 bini aşan icra dosyalarına her hafta yenileri ekleniyor. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 3 trilyona ermiş durumda. Ekonomik krizin etkisi herkesi ve herkesimi etkiliyor. İcra daireleri fabrika gibi çalışıyor. Verilere göre de gerçek işsiz sayısı da son bir ayda 1 milyon 265 bin artmış. İşsizlik artarken yoksulluk derinleşiyor. Çarşıda, pazarda, sokakta dert çok, derman olacak iktidar yok. Tüketicilerin bankalara olan borçları 2024 yılı başından bu yana 256,5 milyar lira artış göstermiş durumda, vatandaş borcu borçla kapatarak yaşamaya çalışıyor. Mevcut iktidarla sorunların çözüleceğine inanan vatandaş sayısı da ciddi azalış göstermiş bulunuyor” diye konuştu.