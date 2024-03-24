Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolunda ( İstanbul-Ankara istikameti) trafik akışı servis yolundan sürdürülüyor.
Uşak çevre yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 30-33. kilometrelerinde Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametindeki ilave servis yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kozan-Feke yolunun 54-57. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ve şev koruma çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Karakurt-Erzurum yolunun 2-3. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.