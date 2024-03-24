- Gündem

'Kalkan-16' operasyonunda 173 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen 'Kalkan-16' operasyonlarında 173 düzensiz göçmen ile 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

'Kalkan-16' operasyonunda 173 kişi yakalandı mask
'Kalkan-16' operasyonunda 173 kişi yakalandı
Haber albümü için resme tıklayın

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen 'KALKAN-16' operasyonlarında; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmen yakalandı. Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda; 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 7'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda; 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Operasyonlar sonucu; çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

# içişleri bakanı, Ali Yerlikaya, Sosyal Medya, Göçmen Kaçakçılığı, istanbul, İl Emniyet Müdürlüğü

24 Mar 2024 - 08:58 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL