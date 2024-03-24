- Yaşam

TV+, Oscar ödüllü yapımları sunacak

TV+, 96. Akademi Ödül Töreni'nden Oscar'la dönen filmleri ve gecenin güçlü aday yapımlarını sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

TV+, Oscar ödüllü yapımları sunacak mask

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yabancı dilde en iyi film de dahil beş dalda adaylığı bulunan ve en iyi özgün senaryo Oscar'ını alan "Anatomy of a Fall", 2023'te de Cannes'da en iyi film kategorisinde Altın palmiye ödülünü kazanmıştı.

TV+, sadece Oscar ödüllü filmleri değil, dünyanın dört bir yanından yılın en iyi filmlerinin bir araya geldiği, seçkin bir koleksiyon niteliğindeki "yabancı dilde en iyi film" kategorisinden de çok beğenilen yapımları ekrana taşıyor.

Türk asıllı Alman yönetmen İlker Çatak'ın yaratıcısı olduğu dram filmi "Teacher's Lounge" ise Oscar'da yabancı dilde en iyi film adayıydı

, İtalya yapımı "Io Capitano" da yabancı dilde en iyi film adayları arasında gösterildi.

Duygu yüklü film, hayallerini gerçekleştirmek için Senegal'den ayrılarak Avrupa'ya gitmeye çalışan iki gencin macera dolu hikayesini ele alıyor.

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24 Mar 2024 - 08:32 AA İstanbul- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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