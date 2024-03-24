Uraloğlu: 'Ben bakanım, durakta nöbetçiyim'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar bölgesinde bulunan bir taksi durağını ziyaret etti. Taksi durağında, taksici esnafı ile bir araya gelen Uraloğlu, onlarla bir süre sohbet etti, görüş ve önerilerini dinledi. Taksici esnafının bazı taleplerinin olduğunu ifade eden Uraloğlu, bunlarla ilgili durum değerlendirmesi yapacaklarını ve herkesin memnun olacağı ortak bir paydada buluşmanın önemli olduğuna değindi. Çözüm önerilerini de anlatan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kapılarının taksici esnafına her zaman açık olduğunu vurguladı. Uraloğlu, ziyareti sırasında taksi durağına gelen bir müşteri telefonunu da cevapladı. Durağı arayan müşterinin 'Taksi var mı?' sorusuna Uraloğlu, "Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanıyım. Bu akşam nöbetçi benim, taksimiz var siz adres verin" diyerek not aldı. Uraloğlu, müşterinin tarif ettiği adrese bir araç yönlendirdi. Uraloğlu, daha sonra telsizden taksi esnafına seslenerek, hayırlı ramazanlar ve bereketli bol kazançlar dileklerini iletti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.