Kurum, balıkçı esnafıyla görüştü

Mevcut İBB yönetimi tarafından balıkçı esnafının görmezden gelindiğini belirten Murat Kurum, “ Her işte olduğu gibi yine balıkçı esnafımız da çaresiz bırakılmış, göz ardı edilmiş, görmezden gelinmiş. Aynı anlayışı aslında İstanbul'un her yerinde görüyoruz. İstanbul'un neresine gitseniz bir sorun, bir problem, bir çileyle karşı karşıyasınız.” dedi.

Kurum, balıkçıların sorunları hakkında bilgi aldıktan sonra göreve gelir gelmez otopark ve ulaşım problemlerini çözeceğini belirterek “Burada otoparkla ilgili, İSPARK’la ilgili sıkıntıların olduğunu ifade ettiler. Gelir gelmez önce balıkçı ailemizin otopark sorununu çözeceğiz. Otopark problemini, esnafımızın en güzel hizmetleri alacağı şekliyle çözeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Esnafın yüzü gülsün ki, İstanbul’un yüzü gülsün.” diyen Murat Kurum, rüsum bedeline de değindi. Balıkçıların beklentilerinin karşılanacağını söyleyen Kurum, “Göreve gelir gelmez rüsum bedelini de Mustafa Başkan’ımla, Dernek Başkanı’mla birlikte oturacağız, çalışacağız ve gerekli iyileştirmeleri rüsum bedelinde de yapacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.

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