Tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti

Olay, gece saatlerinde Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park eden otomobilin yanında bulunan biri kadın, 2'si erkek 3 kişi bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bağırışmaların ardından, erkeklerden biri kadına yumruk ve tekmeler atarak darbetmeye başladı. Bu sırada sinir krizi geçiren kadın, otomobile defalarca yumruk attı. Diğer erkek, kavga eden kişileri ayırmaya çalışırken, kadın yere düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.