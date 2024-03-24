- Asayiş

Tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti

İzmir'de, bir erkek tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti
Tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti
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Olay, gece saatlerinde Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park eden otomobilin yanında bulunan biri kadın, 2'si erkek 3 kişi bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Bağırışmaların ardından, erkeklerden biri kadına yumruk ve tekmeler atarak darbetmeye başladı. Bu sırada sinir krizi geçiren kadın, otomobile defalarca yumruk attı. Diğer erkek, kavga eden kişileri ayırmaya çalışırken, kadın yere düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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24 Mar 2024 - 06:21 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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