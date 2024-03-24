24 Mar 2024 - 05:54- Asayiş G:

Otomobille motosiklet çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralanırken, yol kenarında yürüyen bir kadın ise şans eseri kurtuldu, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobille motosiklet çarpıştı
Otomobille motosiklet çarpıştı
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Kaza, saat 22.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yusuf K. (23) yönetimindeki 10 CFJ 04 plakalı motosiklet, dönüş yapan sürücü Tasin K. (53) yönetimindeki 16 AYT 453 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma da çarpan motosikletteki sürücü ve arkasındaki arkadaşı Kerman T. (24) havalanarak metrelerce sürüklenirken, yol kenarında yürüyen bir kadın ise şans eseri kurtuldu. Kazada, motosikletteki 2 kişi ile otomobildeki yolcu Libas K. (51) ve Yemenhanım K. (61), yaralandı. İhbar üzerine kaza  yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan, motosiklet ile otomobilin çarptığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin cadde üzerinde dönüş yaptığı sırada hızla gelen motosiklet ile çarpıştığı görülürken, o sırada oradaki kaldırımda yürüyen bir kadının ise kazadan şans eseri kurtulduğu anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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24 Mar 2024 - 05:54 DHA Bursa/ İnegöl- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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