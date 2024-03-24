“İlaçlar konusunda da iş birliği yapacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Yavaş, Ankara Eczacı Odası’nı ziyaret etti.



Ankara Eczacı Odası Başkanı Cumhur Cem Abbasoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan iş birliklerine vurgu yaparak, “Mansur Başkan’ın kapısını her çaldığımızda çok güzel işler yaptık. Projelerimize çok güzel dönüşler alık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

YAVAŞ: “BELEDİYE İNSANLARIN ANNESİ, BABASIDIR”

Belediye başkanlığının asfalt dökmek, kavşak yapmak olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Yavaş, “Ben belediye başkanlığını şöyle görüyorum; kentin ağabeyi, kardeşi, annesi, babası olacak. Bu her kesim için geçerli. Belediyecilik, insanların yaşadığı kentten keyif alması için yapılan çalışmalardır. Yoksa yapılan kavşaklar, asfaltlar fen işlerinin yaptığı işler, bunun için belediye başkanına gerek yok. Belediye başkanının görevi insanın doğumundan ölümüne kadar olan tüm beşeri ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu nedenle biz de Eczacı Odası ve diğer odalarla ile iş birliği yapıyoruz” diye konuştu.

“ARTIK ECZANELERDE VERESİYE VAR”

Eczanelerde hayata geçirilen veresiye defteri kapatma projesine ilişkin konulan Yavaş, “İlaç bulunsa, çıkan fiyat farkları da vatandaşın belini büküyor. Eskiden bakkallarda veresiye olurdu, artık eczanelerde de veresiye var. Sosyal medyada görmüştüm, bir adam 15 lira fiyat farkını ödeyemediği için ilaçlarının hepsini alamamış. Bunu duyduğumda Ankara’daki eczanelerde veresiye defterlerinin kapatılması için bir kampanya başlattık ve bir hayırsever tüm veresiye defterlerini kapatmıştı. Daha sonra ikincisini yaptık ama durum gösteriyor ki bu devam edecek” diye konuştu.



“BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN PROJE SAĞLIKLA İLGİLİ OLANDIR”

Kalfalık eğitimine de değinen Yavaş, şunları söyledi:

“Bir kalfalık eğitim programı düzenledik iş birliği ile. Kişiler tabii sekiz haftalık kursa özellikle işsiz bir insanın gelip gitmesi zor oluyor. Onun için yol ücretinin karşılanması için bir kart vererek ve kursa geldiğinde bir öğlen yemeği verilmesi onu daha teşvik eder. Biz de bu desteği sağladık.“

Ankara Eczası Odası ve diğer odalarla yapılan iş birliklerini anlatan Yavaş, “Bizim için önemli olan proje betonla ilgili olan değil, sağlıkla ilgili olandır. Odalarla olan iş birliklerimize devam edeceğiz. Sizlere destek olmaya her zaman hazırız” dedi.



“İLAÇLAR KONUSUNDA DA İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ”

Ankara Eczacı Odası’nın atık ilaçlar konusunda da iş birliği talebini geri çevirmeyen Yavaş, “Atık ilaçlar konusunda da iş birliği yapacağız. Daha önce berberlerle atık jilet projesi yaptık, çünkü sokak hayvanları onlardan yaralanabiliyordu. Berberler de çok sorumlu davrandılar. Bu projeyi atık ilaç konusunda da hayata geçirmek isteriz” diye konuştu.