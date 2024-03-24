- Yaşam

TÜBİTAK İş Birliğinde Yerli Maya Yoğurdu

BİM, sektöründe bir ilke daha imza atarak TÜBİTAK’ın tamamen yerli ve milli mayaları kullanılarak üretilen ilk yoğurdunu tüketicileriyle buluşturdu. Yüksek besin değerlerine sahip olan Binvezir tam yağlı yoğurt, 26 Mart Salı günü aktüel ürünler kategorisinde Türkiye genelindeki tüm BİM mağazalarında satışa sunulacak.

TÜBİTAK İş Birliğinde Yerli Maya Yoğurdu mask

BİM, en uygun fiyat ve yüksek kaliteli temel gıdalarına bir yenisini daha ekledi. TÜBİTAK iş birliğinde yerli ve milli mayalar ile yaklaşık 8 aylık bir sürede geliştirilen Binvezir tam yağlı yoğurt, 26 Mart Salı günü BİM raflarında yerini alacak.

BİM, üretiminde kullanılan tüm hammaddelerin tamamen yerli olduğu bu yeni ürünüyle; yerli maya ile üretilen süt ürünlerinin ülkemizde yaygınlaşması, sürdürülebilir bir hale gelmesi ve ulaşılabilir olmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Binvezir tam yağlı yoğurt, 1500 gramlık ambalajıyla 26 Mart’ta tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak BİM mağazalarında tüketiciler ile buluşacak.

# bim, TÜBİTAK, Yerli, milli, yoğurt, Maya, bir, olarak, olduğu, Türkiye, ile, mart, daha

24 Mar 2024 - 05:32 - Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL