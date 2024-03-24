TÜBİTAK İş Birliğinde Yerli Maya Yoğurdu

BİM, en uygun fiyat ve yüksek kaliteli temel gıdalarına bir yenisini daha ekledi. TÜBİTAK iş birliğinde yerli ve milli mayalar ile yaklaşık 8 aylık bir sürede geliştirilen Binvezir tam yağlı yoğurt, 26 Mart Salı günü BİM raflarında yerini alacak.

BİM, üretiminde kullanılan tüm hammaddelerin tamamen yerli olduğu bu yeni ürünüyle; yerli maya ile üretilen süt ürünlerinin ülkemizde yaygınlaşması, sürdürülebilir bir hale gelmesi ve ulaşılabilir olmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Binvezir tam yağlı yoğurt, 1500 gramlık ambalajıyla 26 Mart’ta tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak BİM mağazalarında tüketiciler ile buluşacak.