Meyve bahçesinde ölü bulundu

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Latif Aydoğan, akşam saatlerinde Kanalboyu Caddesi’nde bulunan ailesine ait meyve bahçesine gideceğini söyleyerek 54 FN 614 plakalı otomobille evden ayrıldı. İftar saatlerinde Aydoğan’dan haber alamayan ailesi durumdan şüphelenip, meyve bahçesine gitti. Ağaçların arasında otomobili görerek bahçeye giren ailesi aracın dışında Latif Aydoğan’ı başından silahla vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Latif Aydoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Aydoğan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.