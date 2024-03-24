Kazada 2 polis yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Dilovası ilçesi TEM yolu İstanbul istikameti Dilovası rampası mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine ilerleyen trafik polisi otosu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, ismi öğrenilemeyen 2 polis memuru araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile meslektaşları araçta sıkışan 2 polis memurunu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarma çalışması sırasında, bir polisi memuru yaralı haldeki meslektaşının gözüne ışık gelmemesi için polis şapkasıyla yüzünü kapattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.