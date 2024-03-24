- Asayiş

Kazada 2 polis yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM yolunda, trafik polisi otosu bariyerlere çarptı, araçta sıkışan 2 polis memuru yaralandı.

Kazada 2 polis yaralandı mask
Kazada 2 polis yaralandı
Kazada 2 polis yaralandı
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Kaza, akşam saatlerinde Dilovası ilçesi TEM yolu İstanbul istikameti Dilovası rampası mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine ilerleyen trafik polisi otosu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu  bariyerlere çarptı. Kazada, ismi öğrenilemeyen 2 polis memuru araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile meslektaşları araçta sıkışan 2 polis memurunu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarma çalışması sırasında, bir polisi memuru yaralı haldeki meslektaşının gözüne ışık gelmemesi için polis şapkasıyla yüzünü kapattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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24 Mar 2024 - 04:22 DHA Kocaeli/ Dilovasi- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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