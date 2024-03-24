Otomobil bariyerlere saplandı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde bulunan S.G.'nin kullandığı 34 FV 710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyerler otomobile ok gibi saplanırken, kazayı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan S.G.'yi bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan S.G'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Ekipler saplanan bariyerleri araçtan güçlükle çıkartırken, otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeni ile TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.