Bursa'da feci kaza: 7 yaralı

Kaza, Saat 19.00 sıralarında Akhisar mahallesi 217'nci sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyreden sürücü Faruk B. (37) yönetimindeki 16 BGZ 405 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Davut T. (34) yönetimindeki 16 BCB 309 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller metrelerce savruldu. Kazada sürücüler ile 16 BGZ 405 plakalı otomobildeki Samet Ö. (17), Elif B. (18), Hanife B.(30), Kübra Nisa B. (2) ve Kerem B. (4), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.