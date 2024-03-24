"Betonun Bittiği Yer: Ankara" oylaması bitti

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi şu ifadelere yer verdi:

"Betonun Bittiği Yer: Ankara" oylaması sona erdi! 525 kişilik yoğun bir katılımla gerçekleşen anketimize katkı sunan tüm meslektaşlarımıza ve yurttaşlarımıza teşekkür ederiz.

On günlük oylama sürecinde, Ankara‘nın problemli kentsel mekanlarını hatırlama ve değerlendirme fırsatı bulduk. Bu süre zarfında bize iletmiş olduğunuz tüm olumlu ve olumsuz eleştiriler için teşekkür ederiz. Hepsini dikkatlice okuduğumuzu ve değerlendirdiğimizi belirtmek isteriz. Maalesef, kentimizde bulunan birçok farklı mekanın bu oylamada yer alabileceğinin farkındayız. İleride gerçekleştireceğimiz eylemleri, her kurum ve mekanın eleştirilebileceği anlayışıyla, ilgili eleştirileri göz önünde bulundurarak yapacağımızı vurgulamak isteriz. Unutmayalım ki, bu oylama bir yarışma olmaktan veya doğrudan bilimsel bir çıktı üretmekten ziyade, kara mizah ve ironinin kullanıldığı bir farkındalık yaratma çabasıdır.

"Betonun Bittiği Yer: Ankara" oylamasında, şehrimizin karşılaştığı mekansal sorunlara dikkat çekmek ve bu sorunlara karşı kolektif bir bilinç oluşturmak amacıyla, Ankara‘nın kentsel dokusunu en çok etkileyen alanları temsil etmek üzere beş farklı kategori belirlenmiştir:

Ulaşım kategorisi adayları, Ankara`da Ulaşım Ana Planı yapılmaksızın özel araç kullanımını özendiren; parçacıl plan kararları, projeler ve ihale yoluyla üretilen yol projeleri, kavşak düzenlemeleri ve bağlantı yollarına dair örnekleri içermektedir.

Konut projesi kategorisi adayları, kent bütününde olumsuz etkiler yaratan, doğal alanların tahrip edildiği, yargı kararları ile mevzuata aykırı olduğu belirtilen yüksek yoğunluklu konut alanlarına ilişkin örnekleri içermektedir.

Yapı kategorisi adayları, mimari tasarımlarından öte, kentle kurdukları ilişki, yarattıkları dolu ve boş alanların anlamlı kullanılışı, kapladıkları kent parçasının özgünlüğü gibi kriterler dikkate alınarak aday gösterilmiştir. Kategoride yer alan adaylar özellikle kent merkezi ve yakın çevresiyle kurdukları ilişki göz önünde bulundurularak oylamaya dahil edilmiştir.

Koruma Alanları kategorisi adayları, Ankara`da farklı koruma statüsüne sahip, kolektif hafıza açısından önemli kentsel alanlar üzerinde yapılan uygulamalar arasından seçilmiştir. Bu kategoride AOÇ, Ulus Tarihi Kent Merkezi, Saraçoğlu Mahallesi ve Güvenpark`ta gerçekleştirilen parçacıl, kamu yararının gözetilmediği, doğal alanların tahrip edildiği ve mükerrer şekilde onaylanan planlarla koruma alanlarının ranta açıldığı uygulamaları içermektedir.

Kentsel Estetik kategorisi adayları, yer ve kullanıcı deneyimine doğrudan olumsuz etki eden kentsel peyzaj unsurlarına göre belirlenmiştir. Bu kategori, cepheleri kaplayan tabela kirliliğinden Ankara‘nın meşhur kapılarına kadar, kentsel alana görsel ve çevresel anlamda özgün katkı sağlayamayan projeleri içermektedir.

Bir kez daha belirtmek istiyoruz ki, verilen oylarla, Ankara‘nın ‘en kötü` mekansal bileşenlerini seçerken aslında kentimiz için en iyiyi hedefliyoruz. Çünkü bu örnekler üzerinden, yıllardır süregelen ve zaman zaman kendi meslek alanımız içinde dahi unutulan mekansal sorunlara yeniden dikkat çekmeyi hedefliyoruz ki, şehrimizi daha yaşanabilir kılmak için yeşerttiğimiz umutları kaybetmeyelim.

Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşarak, yaşadığımız kentin yarınlarına şekil verme gayretine katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz.

Bu gibi ödüllerin hiç bir zaman düşünülmediği bir kent hayaliyle…

Tüm üyelerimizi ve yurttaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlarız!

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi"