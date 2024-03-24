- Asayiş

Yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'da 3'üncü Sanayi Sitesi’ndeki oto boya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 3 kişi dumandan etkilendi. 

Yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 3’üncü Sanayi Sitesindeki bir oto boya dükkanında meydana geldi. İşçilerin boyama yaptığı esnada dükkanın bacasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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24 Mar 2024 - 02:05 DHA Diyarbakir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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