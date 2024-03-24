Yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 3’üncü Sanayi Sitesindeki bir oto boya dükkanında meydana geldi. İşçilerin boyama yaptığı esnada dükkanın bacasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.