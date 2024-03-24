Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AAB 462 plakalı otomobil, Veysi Karademir yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Elvan Karademir, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan küçük Elvan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Elvan’ın cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Tedaviye alınan sürücülerin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.