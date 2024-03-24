Silahlı saldırganlara gözaltı

Olay, geçen 19 Mart'ta Halkapınar Aktarma Merkezi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce açılan ateşte, kurşunların hedefi olan Çetin Ermiş ölürken, Ü.E. (32) ve İ.A. (47) yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
SALDIRGANLAR YAKALANDI
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, saldırının şüphelileri O.K. ve H.D., suç aleti tabanca ile birlikte bugün yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, O.K. ve H.D.'ye yardım ettiği tespit edilen A.K. (29), H.E. (41), H.Y. (34), İ.Ü. (24) M.F.K. (34), Ö.Ç. (29)ve H.Y. (34) isimli 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkan 2 zanlı ve 7 si de saldırıya yardım eden toplam 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın, husumet ve alacak verecek meselesinden dolayı gerçekleştiği öğrenildi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.