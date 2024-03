Silahlı saldırganlar yakalandı

Olay, geçen 19 Mart'ta Halkapınar Aktarma Merkezi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce açılan ateşte, kurşunların hedefi olan Çetin Ermiş ölürken, Ü.E. (32) ve İ.A. (47) yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, saldırının şüphelileri O.K. ve H.D., suç aleti tabanca ile birlikte bugün yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, O.K. ve H.D.'ye yardım ettiği tespit edilen A.K. (29), H.E. (41), H.Y. (34), İ.Ü. (24) M.F.K. (34), Ö.Ç. (29)ve H.Y. (34) isimli 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkan 2 zanlı ve 7 si de saldırıya yardım eden toplam 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın, husumet ve alacak verecek meselesinden dolayı gerçekleştiği öğrenildi.