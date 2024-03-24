İstanbul'da 1994 ruhunu tekrar yaşatacaklarını söyleyen Altınöz, “1994’te nasıl İstanbul Büyükşehir'i kazandıysak, 2024 yılının 31 Mart akşamı da İstanbul'u tekrar kazanacağız. Ahlaklı belediyeciliğe çok az kaldı. 1 Nisan itibarıyla da inşallah nerede kalmıştık diyeceğiz. Yeni gelmedik, geri geldik diyeceğiz ve kollarımızı sıvayarak işimize başlayacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane ilçesinde bir konvoy düzenledi. Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz ve Kağıthane Belediye Başkan Adayı Burhan Asaf Şafak’ın da katıldığı konvoya çok sayıda vatandaş eşlik etti. Yeniden Refah Partisi Kağıthane Seçim Koordinasyon Merkezi’nden hareket eden vatandaşlar Kağıthane’nin Talatpaşa Caddesi, Çeliktepe, Yahya Kemal ve Hamidiye Mahallesi güzergahında konvoy oluşturdu. Daha sonra Altınöz, Şafak, parti temsilcileri ve vatandaşlar Merkez Mahallesi’nde bir restoranda bir araya gelerek oruç açtı.

İftar programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Altınöz, bir konuşma gerçekleştirdi.

“KAĞITHANE İLÇEMİZDE MUHTEŞEM BİR KONVOY GERÇEKLEŞTİRDİK"

Programda konuşan Yeniden Refah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, “Biz bu sabah Maltepe ilçemizde bir esnaf ziyareti çalışması yaptık. STK ziyaretleri çalışmalarımızı yaptık. Her ilçemizde olduğu gibi Maltepe ilçemizde de gerçekten çok ciddi bir teveccüh var. Maltepe ilçemizde Küçükağa Hacıefendioğlu başkanımız inşallah orada belediyeyi kazanacak. Görmüş olduğumuz kadarıyla yine ahlaklı belediyeciliğe Maltepe'de çok az kaldı. Bugün de akşama doğru buraya geldik. Kağıthane ilçemizde muhteşem bir konvoy gerçekleştirdik, binlerce araçtan oluşan bir konvoy. Otobüslerimiz, minibüslerimiz, tüm ses araçlarımız ve teşkilatımızın güzide mensuplarıyla burada saatlerce süren bir konvoy gerçekleştirdik. Belediye başkan adayımız Avukat Burhan Asaf Şafak ve bendeniz Mehmet Altınöz büyükşehir belediye başkan adayı olarak burada Kağıthaneli kardeşlerimizle heyecanımızı paylaştık. Onlar da bizimle heyecanlarını paylaştılar. Çok güzel oldu açıkçası biz çok memnun kaldık. Birçok kişi bize el salladı, işaretimizi yaptı. Erbakan Hoca'mızın tamam inşallah işaretini de bizlere yapmak suretiyle bizleri desteklediklerini ifade ettiler" dedi.

“ÜYE SAYIMIZ HIZLA ARTIYOR"

Altınöz, “Her zaman söylediğimiz bir şey var. Biz aslında teşkilatımıza heyecan vermeye geliyoruz ama heyecan bulmak suretiyle ayrılıyoruz. Ahlaklı belediyeciliğe çok az kaldı. Bugün yine görmüş olduğunuz manzara bizleri çok memnun etti. Gerek Maltepe'de gerekse Kağıthane'de çok memnun olduk. Burada belediyeyi kazanacağımıza inancımız tam. İlçelerimizdeki bu başarı tabii bizim büyükşehirde de başarımızı getiriyor. Seçimlere yaklaşık olarak 8 günümüz kaldı. 31 Mart akşamı da inşallah buradaki heyecanı tüm teşkilatlarımızla birlikte yaşayacağımıza inanıyoruz. 500 bin üye sayımıza çok az kaldı. Üye sayımız da çok ciddi artıyor. Her gittiğimiz yerde insanlar adeta bize üye olmak için bir bakıma kuyruğa giriyor. Bu bizi çok memnun ediyor. Yine en son Maltepe'de mesela bugün yapmış olduğumuz bir ziyarette bir pastanede yaklaşık 9 kardeşimizi üye yaparak çıktık. Üye sayımız hızla artıyor" diye konuştu.

“YAŞAM MÜCADELESİ VEREN KARDEŞLERİMİZE DE BİR MESAJ VERECEĞİZ"

Altınöz, “Aynı zamanda bugün Şanlıurfa'da muhteşem bir miting yaptık. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey ve Şanlıurfa'daki arkadaşlarımız, adayımız Mehmet Kasım Gülpınar'ın da katılmış olduğu muhteşem bir miting yapıldı. Bu mitingde yaklaşık 250 bin kişinin katıldığından bahsediliyor. Yine aynı heyecanı, aynı coşkuyu inşallah yarın İstanbul'da Zeytinburnu'nda 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu mitingimiz saat 15.00’de. Buradan aynı zamanda sizlerin vasıtasıyla tüm İstanbullu kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi bu mitinge davet ediyorum. Burada da amacımız en az 100 bin kişinin katılması. O mitingde bu coşkuyu, bu heyecanı Şanlıurfa'da bugün yaşayan kardeşlerimiz gibi inşallah yarın biz de İstanbul'da yaşamak istiyoruz. İstanbul'daki mitingle birlikte dosta güven düşmana korku vererek şu anda Gazze'de büyük sıkıntı yaşayan, adeta bir yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize de bir mesaj vereceğiz. İsrail’in Müslüman kardeşlerimize uygulamış olduğu zulme karşı bu miting en büyük cevaplardan birisi olacak. Bu mitingde Yeniden Refah’ın gücünü göstereceğiz. Bugün zaten Şanlıurfa'da gösterdik, İstanbul'da da göstereceğiz inşallah. İstanbul'da 1994 ruhunu tekrar yaşatacağız. 1994’te nasıl İstanbul Büyükşehir'i kazandıysak, 2024 yılının 31 Mart akşamı da İstanbul'u tekrar kazanacağız. Ahlaklı belediyeciliğe çok az kaldı. 1 Nisan itibarıyla da inşallah nerede kalmıştık diyeceğiz. Yeni gelmedik, geri geldik diyeceğiz ve kollarımızı sıvayarak işimize başlayacağız" dedi.