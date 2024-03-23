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Güzelmansur trafik kazasında yaralandı 

Hatay İskenderun'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un da içerisinde bulunduğu 3 kişi, hafif yaralandı.

Güzelmansur trafik kazasında yaralandı  mask
Güzelmansur trafik kazasında yaralandı 
Güzelmansur trafik kazasında yaralandı 
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Kaza, akşam saatlerinde İskenderun ilçesindeki Yavuz Sultan Selim kavşağında meydana geldi. Partisinin Piri Reis Mahallesi'ndeki programına katılmak için bölgeye giden CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un da içerisinde bulunduğu otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada Mansur ve iki kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güzelmansur ve diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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23 Mar 2024 - 21:45 DHA Hatay- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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