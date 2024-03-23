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Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı mask
Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başlarken antrenman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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23 Mar 2024 - 21:44 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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