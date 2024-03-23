Acı haber Adıyaman'a ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, ağır yaralandı. Kaza sonrası bölgeden tahliye edilerek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Akıncı, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit düştü.

Maliha ve Mehmet Akıncı çiftinin 2 çocuğunun büyüğü olan Abdulkadir Akıncı'ın acı haberi, Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi’ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan akraba ve komşular, aileye taziyeye koştu. Ailenin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı.