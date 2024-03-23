Güngören'de balkon çöktü

Olay, saat 18.30 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi Refah Sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. 6 katlı binanın 5. katında dün akşam saatlerinde balkondan sesler gelmeye başladı. Bugün saat 18.30 sıralarında seslerin geldiği balkonda çökme meydana geldi. Çöken balkonun parçaları alt kattaki balkona da zarar verirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralana olmadı. Belediye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile kapatılan sokakta, bina sakinleri tahliye edildi. Yapılacak incelemelerin ardından, vatandaşların dairelerine girip girmeyeceklerine karar verilecek.
Mahalle sakini Kadir Ünal, "Saat 18.30 civarı bir ses geldi. Aşağı indim, zannettim ki deprem oldu. Karşı binanın balkonu çökmüş. Kimse yoktu, çok şükür kimseye bir şey olmadı" şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.