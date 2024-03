Hastaneyle ilgili bilgi veren Bakan Koca; "Bu hastanenin toplam yatak kapasitesi 4 bin 100 olacak. Bildiğiniz gibi Feriha Öz Acil Durum Hastanesi de burayla entegre kılınıyor ve Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bin 8 yataklıydı toplam 5 bin 108 yataklı sağlık kampüsüne kavuşmuş olacağız. Bu kapasite Türkiye'de yapılan en büyük Şehir hastanesi kapasitesi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sancaktepe'deki esnaf ziyaretinin ardından yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Koca'ya Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü eşlik etti. Yetkililerden bilgi alan Koca, yapılacak olan hastane hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Cumhurbaşkanımızın, hayalim dediği şehir hastanelerinin şu an faaliyette olan hastane sayısı 24, yapımı devam eden hastane sayısı ise 14, toplam 42. Yapılan yapımı devam eden bütün büyük şehirlerimizde yani 33 büyük şehrimizde şehir hastanesi olması şeklinde bir plan yapıldı. Muğla, Malatya ve Van'da da benzer şekilde Şehir hastanesi yapılarak bütün büyük şehirlerimiz de Şehir hastanesi olmuş olacak. İstanbul için düşündüğümüz ilave 3 şehir hastanesi var. Türkiye'nin en büyük kapasitesi olan şehir hastanesi şu an bulunduğumuz yerde Sancaktepe'de İnşaatı devam ediyor. Bu hastanenin toplam yatak kapasitesi 4 bin 100 olacak. Bildiğiniz gibi Feriha Öz Acil Durum Hastanesi de burayla entegre kılınıyor ve Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bin 8 yataklıydı toplam 5 bin 108 yataklı sağlık kampüsüne kavuşmuş olacağız. Bu kapasite Türkiye'de yapılan en büyük Şehir hastanesi kapasitesi. Bilkent ve Etlik Şehir hastaneleri biliyorsunuz. Bu hastanelerimiz 4 bin 100 yataklı hastanelerimizdi. Burası 5 bin 100 gibi bir kapasiteye sahip şu an ihalesi yapılmış olan İnşaatı devam eden hastanenin kapalı alanı ise bir milyon metrekarelik bir inşaattan bahsediyoruz. Altı hastaneden oluşan genel hastane Kadın Doğum Çocuk, Ortopedi, KVC Fizik Tedavi, YGAP Psikiyatri olmak üzere altı hastaneden oluşan bir sağlık kampüsü" dedi.

"Önümüzdeki 6 ay içerisinde bahar projesini hızla faaliyete geçirmek istiyoruz"

Bakan Koca, "bu projeden oldukça heyecan duyuyorum. Çünkü burada bir bu ölçekte bütün birimler ile yetkin olan mükemmeliyet merkezleri olan bir sağlık kampüsü, acil durum hastanesi ile entegre olan bunun dışında ilklerin olduğu 2 tane daha önemli hizmetimiz olacak. Bir ikincisi 'BAHAR PROJESİ' ise bağımlı hastalar için rehabilitasyon dediğimiz bir merkez. Burada AMATEM ve ÇAMATEM lojmanları ile birlikte bir bahar merkezi olacak. İhalesi yapıldı. Şu an arkamda gördüğünüz İnşaatı devam eden bölüm ise bahar merkezinin olduğu yer. Villaların çok katlı olmayan 1 veya 2 katlı olan villaların hızla yapımı da devam ediyor. Önümüzdeki 6 ay içerisinde bahar projesini hızla faaliyete geçirmek istiyoruz. Türkiye'de AMATEM ve ÇEMATEM ile birlikte bağımlı hastalar için rehabilitasyon merkezi kompleksi toplamda düşündüğümüz 30 büyük şehrimizde planlandı. Bu bahar merkezlerinden 10 tanesi, yatırımı alındı. Yatırımı alınan on tanesinden ilk ihalesi yapılan bahar projesi de Sancaktepe'deki şu an inşaatını gördüğümüz merkez olmuş oluyor. Bu kapasitesi ile AMATEM ve ÇAMATEM ve bağımlı hastalar için rehabilitasyon merkezinin bir arada olduğu yapı ise yeni nesil bir bahar projesi. Bu anlamda da dünyada ilk olan bir merkez olacak. Sancaktepe'de havaalanının pistinin de olması sebebiyle yine ilklerden planladığımız gen ve terapi hastanesi. SMA gibi nadir hastalıklarının tedavisinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda nadir hastalıklar için gen ve hücre terapi hastanesinde kişiye özel hem üretim hem de uygulamanın yapılacağı bir hastaneden bahsediyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin en büyük sağlık kompleksi Sancaktepe'de yapılmış oluyor"

Sözlerine devam eden Bakan Koca, "Kalite ve standartları dijital ortamda üretimi takip edildiği için ruhsatlandırması da kişiye olan ürün için söylüyorum. Kişiye özel üretilen ürünün dijital ortamda kalite standartları takip edildiği için ruhsatlama süreci de dijital ortamda olacak. Yani burada ilk defa hem kişiye özel üretim ve uygulamanın yapıldığı hem de ruhsatının dijital olarak düzenlendiği bir hastaneden bahsediyorum. 24 Şehir hastanemiz şu an aktif devrede. İstanbul için 3 ilave şehir hastanesi planladığımızı söyledim. Bu hastanelerden bir tanesi Sancaktepe, bir diğeri Süreyyapaşa'da Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne benzeri bir şehir hastanemiz olacak. Bir de Haydarpaşa'da projesi biten şehir hastanemizin yapım ihalesini yakında yapıyor olacağız. Cumhurbaşkanımızın iki hafta önce müjdelediği Konya'mızda ikinci şehir hastanesi ve Diyarbakır Şehir Hastanesi ile birlikte toplam 50 Şehir hastanesi şu an planlanmış durumda. Gelecek yıl sonu itibari ile bir sonraki yıl 8 şu an planladığımız ihale aşamasında olan hastanelerimizde birlikte toplam 50 şehir hastanemiz 2026 sonunda hizmete açılmış olacak. Hastanemizde kamu özel iş birliğiyle değil, merkezi bütçeden yapılan kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük acil durum hastanesi ile 5 bin 108 yatak kapasitesine sahip olacak olan bir hastanemiz olacak. Simülasyon merkezimizi de burada yapıyoruz. Simülasyon merkezi hem laparoskopik müdahaleleri hem robotik müdahalelerin yapılabildiği bu anlamda önemli bir merkez olacak. Eğitim açısından son derece önemli olacak, ayrıca il sağlık müdürlüğü binası da burada ihale kapsamında yapılmış oluyor. Bu anlamda Türkiye'nin en büyük sağlık kompleksi Sancaktepe'de yapılmış oluyor" ifadelerini kullandı.