Buducnost, Beşiktaş'a yenildi

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlılar; Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar ilk 11'iyle başladı. Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Ante Rebic, Joe Worrall, Necip Uysal ve Umut Meraş maça yedek başladı.
Müsabakanın ilk yarısını 3-0 önde geçen Beşiktaş, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların gollerini; Gedson Fernandes, Umut Meraş, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar ve Joe Worrall kaydetti.
Öte yandan Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, maç öncesi bir araya geldiği Buducnost Sportif Direktörü Andrija Delibasic ve teknik direktörü Mladen Milinkovic ile dünya futbolundaki gelişmeler hakkında bir süre sohbet etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.