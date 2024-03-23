SOLOTÜRK İstanbul'da halkla buluştu

SOLOTÜRK Pilotları Binbaşı Murat Bakıcı ve Binbaşı Yasin Dikkule gençlere SOLOTÜRK ile ilgili bilgi verdi, tecrübelerini aktardı. Binbaşı Bakıcı, "Bizlere çok soru geliyor, F-16 olmasaydı hangi uçakla gösteri yapmak isterdiniz diye? 'Yerli ve milli' uçağımızla yapmak isterdik. İnşallah, KAAN'ın pilotları da aranızdan çıkacak" dedi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Yeşilköy'de bulunan İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde imza günü düzenledi. Etkinliğe çoğunluğu genç, birçok vatandaş katıldı. Program öncesinde Hava Kuvvetleri Müzesi'ni gezme fırsatı bulan katılımcılar, müzede bando konserini de dinledi. Etkinliğin devamında, SOLOTÜRK Pilotları Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Binbaşı Yasin Dikkule kurulan sahnede, SOLOTÜRK hakkında bilgi almak isteyen gençlerle sohbet etti, SOLOTÜRK'ün kullandığı envanter, eğitim süreçleri, çalışmalar, ödüller, imza manevra ve gösteriler hakkındaki tecrübelerini aktardı. Söyleşi sonrasında, SOLOTÜRK pilotları katılımcılara imza dağıttı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte imza almak isteyenler uzun bir kuyruk oluşturdu.

"Bütün mühimmatlarımızı Türk savunma sanayimiz üretiyor"

Etkinlikte konuşan SOLOTÜRK birinci pilotu Binbaşı Murat Bakıcı, "Savunma sanayimiz koşar adımlarla ilerliyor. Savunma sanayimizin güçlü olması demek Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü olması demek. Savunma sanayimizin yapmış olduğu milli atılımlar, envantere giren milli silahlar, akıllı mühimmatlar, lazer güdümlü mühimmatlar, aktif olarak harekat bölgelerinde rüştünü ispatlamış İHA'lar, SİHA'lar, böyle bir atılımla dışa bağımlılığımız kayboldu. Bütün mühimmatlarımızı Türk savunma sanayimiz üretiyor. Onların güçlü olması bizim güçlü olmamız demek" dedi.

"İnşallah KAAN'ın pilotları da aranızdan çıkacak"

Bakıcı, "Malum, 'KAAN' uçağımızı uçurduk, hızlı bir şekilde sürece dahil olduk. Gökyüzündeki yerini aldı. Testleri de başarıyla tamamlayıp gökyüzünde yerini alacaktır. Bizlere çok soru geliyor F-16 olmasaydı hangi uçakla gösteri yapmak isterdiniz diye? 'Yerli ve milli' uçağımızla yapmak isterdik. İnşallah KAAN'ın pilotları da aranızdan çıkacak" diye konuştu.

"İHA yarışmalarına ve Teknofestlere katılıyorum"

Etkinliğe katılan lise öğrencisi 16 yaşındaki Toprak Ekin Demirci, "Yaptıkları manevra ve gösteriler; SOLOTÜRK'ü takip ediyor ve kaçırmamaya çalışıyorum. Benim de ileride hedefim, savaş pilotluğu ve sonrasında gösteri pilotu olmak. Sivil havacılık okuyorum, lisedeyim. Beni daha çok cezbediyor çünkü ben de İHA pilotuyum. İHA yarışmalarına ve Teknofestlere katılıyorum, kendimi de bu şekilde geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

"Kızımla geldim onun da uçaklara ayrı bir ilgisi var"

Etkinliğe çocuğuyla gelen Cemal Beyaztoprak, "SOLOTÜRK'ü çok uzun süredir takip ediyorum, diğer söyleşisine de gelmiştim. İmzalı resimlerini alacağım. Yeni teknolojileri de takip ediyorum, KAAN uçağımıza da çok mutlu oldum, ülkemle bu konuda gurur duyuyorum. Kızımla geldim onun da uçaklara ayrı bir ilgisi var. Bu heyecanı beraber yaşamak istedik" şeklinde konuştu.

"Bu konuda çok bilgim yok ve bilgilenmeye çalışıyorum"

Öğrenci Ayça Güven, "SOLOTÜRK'ü çok seviyorum. Gösterilerini kesinlikle izliyor kaçırmıyorum. Savaş pilotu olmak istiyorum, bu konuda çok bilgim yok ve bilgilenmeye çalışıyorum" diye konuştu.