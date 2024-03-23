Şimşek, Düzce'de iş insanlarıyla buluştu

AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer tarafından karşılandı.

Parti binasında gerçekleştirilen görüşmede, Bakan Şimşek’e, “ Türkiye yüzyılında Düzce için 100 Proje” kitabını takdim eden Başkan Özlü, 5 yıllık görev süresinde tamamladığı, başladığı ve önümüzdeki dönem yapacağı projeleri anlattı.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından beraberindeki heyet ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Bakan Şimşek, burada oda yöneticileri ve üyeler ile bir araya geldi.

​ 'Bunu siyaseten söylemiyorum; tecrübesinden, vizyonundan hareketle söylüyorum'

Yapılan toplantıda iş insanları ile istişarelerde bulunan Bakan Şimşek, ekonomi politikası hakkında bilgiler verdi. Konuşmasında Başkan Özlü’nün proje kitabından da söz eden Şimşek, “Faruk Özlü’nün belediye başkanı olduğu Düzce çok şanslı. Vizyonu var, bunu stratejiye eylem planına dökme iradesi var. Somut projeler oluşturma başarısı var. Yine söylüyorum, Düzce çok şanslı. Şehrin gelir-gider dengesini kurup, nesiller arası hakkı korumak için çaba ortaya koyan bir başkan var. Sayın Özlü, ilçe ilçe kümelenmeden söz ediyor. Bu çok değerli. Bu kadar birikimli, tecrübeli bir arkadaşımız Düzce’yi değil Türkiye, dünya rekabet ligine taşıyacak işlere imza atıyor. İstanbul Üniversitesi’nin 245 gösterge ile yaptığı değerlendirmede Düzce 43. sırada. Genç ve nüfusu az olan bir şehir için bu güzel bir nokta. Ancak başkan bunu ilk 20’ye sokabilir, buna inanıyorum. Bunu siyaseten söylemiyorum; tecrübesinden, vizyonundan hareketle söylüyorum” diye konuştu.

Basına kapalı yapılan toplantıların ardından Bakan Şimşek, kentten ayrıldı.