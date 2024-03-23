Aydın, 3K sorununa dikkat çekti

Esenler’de konuşan Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, “Bu kadar hizmete, yatırıma rağmen İstanbul’da 3K insanımızın hala en temel meselesidir. Birinci kaygı, ikincisi keşmekeşlik üçüncü ise korkudur. Emeklilerimiz torununa harçlık vermeyi bırakınız geçinemiyor. İstanbul’da geçinebilmek için bir eve iki maaşın girmesi gerekiyor. İstanbul’da her bir insanın üzerine korku sirayet etmiştir. Başta deprem korkusu olmak üzere insanlarımızda korku hali var” dedi.

“Başta deprem korkusu olmak üzere insanlarımızda korku hali var”

Konuşmasında İstanbul’un sorunlarına değinene Aydın, “Bunca yıldır İstanbul’a Esenler’e hizmet eden siyasetçiler oldu. Bu kadar hizmete, yatırıma rağmen İstanbul’da 3K insanımızın hala en temel meselesidir. Birinci K, kaygıdır, geçim sıkıntısıdır. 7’den 70’e bütün insanımızı kasıp kavurmaktadır. Emeklilerimiz torununa harçlık vermeyi bırakınız geçinemiyor. İstanbul’da geçinebilmek için bir eve iki maaşın girmesi gerekiyor. İstanbul’da en mütevazi kira 12 bin lira, çarşı pazar ateş pahası olmuş. İkinci K, keşmekeşliktir. Bunca hizmete rağmen İstanbul’un Esenler’in keşmekeşliği yerinde durmaktadır. Trafik başta olmak üzere sokaklar güvensiz, alanlarda yeşil yok. Üçüncü K ise korkudur. İstanbul’da her bir insanın üzerine korku sirayet etmiştir. Başta deprem korkusu olmak üzere insanlarımızda korku hali var” diye konuştu.

“Biz her yıl İstanbul’da 40 bini konutu kentsel dönüşüm kapsamında ücretsiz yapacağız”

Ahlaklı belediyecilik vurgusu yapan Aydın, “Elimizde kalan bir İstanbul var ama birileri de çıkmış Kanal İstanbul CEO’su, rant müdürü olarak bol keseden atıyor. Burada net bir şekilde ifade ediyorum gözünüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Doğru düzgün adım atmıyorlar. Adayların bir gözü dolar diğer gözü Euro görüyor. Gördükleri her yeşili dolar yeşili zannediyorlar. İstanbul’un imar planlarını altüst ettiler. Askeri arazileri aldılar rantsal dönüşüme tabi tuttular. Kimse İstanbullunun korkusunu, kaygısını, keşmekeşlik içerisindeki halini düşünmüyor. Bugünkü İstanbul’un haline sizi alıştırmaya çalışıyorlar. Biz alışmadık, alışmayacağız. İstanbul’da keşmekeşlik, düzensizlik var. Bir avuç insanın İstanbul’un imkanlarını tüketişi var. 16 milyon insanımız için sağlıklı bir yaşam, gelecek öngörülmüyor. Bu düzenin değişmesi ve dosdoğru belediyecilik lazımdır. Ahlaklı bir belediyecilik gerekiyor. Onun için Esenler’de yaşayan vatandaşlarımızın yüreğine sesleniyorum kendiniz için doğruya, ahlaka, vicdana, adalete sahip çıkın” ifadelerini kullandı.

Kaybedecek bir 5 yıl daha olmadığını belirten Aydın, “Biz her yıl İstanbul’da 40 bini konutu kentsel dönüşüm kapsamında ücretsiz yapacağız. Bunu ancak biz yaparız. Çok az zamanımız kaldı. Bizi bugüne bir dün getirmiştir. Dünü anlayamazsak yanlışları çözemezsek yarının 5 yılını da kaybederiz. Onun için ben Esenler’de yaşayan kardeşlerime elinizi vicdanınıza koyun, doğruya sahip çıkın derim. Bu sahip çıkmak İstanbul’a, çocuğunuza, torununuza sahip çıkmaktır. Yoksa seçimler gelir geçer ama sizin burada yaşadığınız sıkıntılar bir türlü bitmez. Çünkü İstanbul’da anlayış değişikliğine ihtiyaç var. Gözü dolardan, ranttan başka bir şey görmeyenler size geçen 5 yılda verdiklerinden başka bir şey vermezler İstanbul ve Esenler’in hali de ortadadır” dedi.