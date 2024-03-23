Muştalı şoföre gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi, Tunahan Mahallesinde meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım hizmeti veren Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü'ne ait EGO otobüsünün şoförü C.B., yol vermeme yüzünden motosiklet sürücüsü E.N.K. adlı kadın ile tartıştı. C.B., yolcu indirmek için durduğu durakta motosiklet sürücüsü ile tartışmaya devam ederek, üzerine yürüdü. C.B., bu sırada araya giren F.C.K. adlı vatandaşa ise elindeki muşta ile saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, otobüs şoförünün vatandaşa saldırdığı görüldü. Polis, motosiklet sürücüsü ve diğer vatandaşın şikayeti üzerine C.B.'yi gözaltına aldı. Poliste suç kaydı bulunduğu belirlenen C.B., adliyeye sevk edildi. C.B., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.