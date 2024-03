Akşener’den emeklilere söz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya’da seçim standını ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İYİ Parti Kütahya Belediye başkan adayı Ahmet Tekdemir’in de eşlik ettiği Akşener, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi. Gazze ve Doğu Türkistan’daki zulme karşı çağrıda bulunan Akşener, “Maalesef Gazze’de, maalesef Doğu Türkistan'da Müslüman kardeşlerimiz, onların çocukları, soydaşlarımız, şu anda katil Netanyahu’nun elinde, kıyım kıyım kıyılıyor, Çin mezalimi altında en ağır işkenceleri görüyor. Değerli Kütahyalılar bir hayal edin, o evin babasısınız, çaresizsiniz. Katil Netanyahu bombaları atıyor, Müslüman alemi kolunu, elini, parmağını kıpırdatmıyor, gözünüzün önünde çocuğunuz parçalanıyor ve siz çaresizsiniz. Yazıklar olsun, o zengin Müslümanlara. Kütahyalılar hayal edin, Türkistan'dasınız, sizi aldılar, kampa götürdüler. Eşinizi, kızınızı, oğlunuzu aldılar, gelininiz evde yalnız ve 2 Çinli erkeği zorunlu olarak o eve iskan ettiler. Ne yaparsınız? Ne olur biraz empati, ne olur biraz hayal edin. Torunlarınız kamplarda Çinlileştirilirken, kızınızın, gelininizin, eşinizin bulunduğu eve 2 Çinli adam konuluyor. Bunların hepsine susanları, Cenabıallah kahretsin. Allah kahru perişan eylesin. Suudi Arabistan'ından Mısır’ına, Arap ülkelerinin tümü hepsi zenginlikten ölüyor. Kimse parmağını kıpırdatmıyor, Gazze için. Şimdi bunu sizlerin vicdanına etmek isterim” dedi.

"Ben bunu her gün söylüyorum"

Emekliler, atanamayan öğretmenler ve mülakatların kaldırılmasıyla ilgili konuları yakından takip ettiklerini de belirten Akşener, hükümetin politikalarını eleştirdi. Seçime sayılı günler kaldığını anımsatan Akşener, şunları söyledi:

“Ben bu seçime giderken üç konuyu devamlı konuştum. Birincisi emekliler. Emekliler aç, aç. 10 bin lira emekli maaşı alan bir insan bir evi geçindiremez. Kira verse ölür, kira vermese de aç kalır. Şimdi diyoruz ki; Sayın Erdoğan her şey senin iki dudağının arasında, şimdi bayram ikramiyesini işçilere 7 bin lira yapacaksın. Emeklilere bayram ikramiyesini 7 bin lira yaptıktan sonra 11 bin lira derhal seyyanen zam vereceksin. Emeklinin maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracaksın. Evet, ben bunu her gün söylüyorum. Her söylediğimde de bir cevap geliyor, bütçe buna uygun değil. Peki, Sayın Erdoğan, siz çeteler meteler o kadar büyüdü ki, yandaşlarınızın vergilerini silerken para var, emekliye gelince mi yok? Suriyelilere para var, emeklilere gelince mi yok? Bunu vereceksin. Siz bunu vereceksiniz, emekliyi mutlu edeceksiniz, sonra hep beraber emeklinin oyununa talip olacağız. Ama siz bunu vermediğimiz takdirde, ben Meral Akşener olarak sizlerin emeklilerine oyuna talibim ve size söz veriyorum, bu hakkınızı söke söke alacağım. İkinci sırada atanamayan öğretmenler var. Türkiye'de pek çok okul açıldı. İnsanlar, çocuklarımız kazandı, dediler. Aileler ceplerinden, rızklarından kestiler ve o çocukları okuttular. Mezun oldular. Çocuklar tayin olmuyor. Neymiş öğretmen fazlasıymış, kim yetiştirdi, sen yetiştirdin kardeşim. Yine 2023 seçimlerine giderken biz dedik ki, bütün siyasi partiler, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 100 bin öğretmen daha alacağız. Seçimi kazandı abiler, derhal unuttular. Sayın Erdoğan buradan sana sesleniyorum; bu 100 bin öğretmeni derhal tayin edeceksin. Ettin ettin, etmedin bütün öğretmen kardeşlerimin oyuna talibim. Üçüncüsü, mülakatın kaldırılması. 2023’te bunu da herkes söyledi. Şimdi her şehirde görüyorum, her ilçede görüyorum. Şu anda aramızda da vardır. 87 puanlı çocuğu mülakatta elenmiş, 73 puanlı arkadaş mülakatı kazanmış, tayin olmuş. Bu mülakat meselesini derhal kaldıracaksın.”

"En iyi hizmet edecek partiye, en iyi hizmet verecek adaya oy vermenizi sizden istirham ediyorum"

Engelli bakım ücretlerinin de yükseltilmesini isteyen Akşener, “Bir diğer konumuz oldu, o da engellilerin durumu. Engellilerin evde bakımına yönelik maaşlar 12 bin 500 liraya çıkarılmalıdır. Kanun teklifi verdik. Engellerin kendi aldığı maaşlar 7 bin 500 liraya çıkarılmalıdır, evde bakım ücreti de 12 bin 500 liraya çıkarılmalıdır. Şimdi biz bunları konuşacağız. Biz bunları konuşacağız. Onun dışında şu şucu bu bucu değil, sizin birbirinize düşürüp çıban çıkarıyorlar. O nedenle, siz velinimetsiniz, seçmen millet velinimettir. En iyi hizmet edecek partiye, en iyi hizmet verecek adaya oy vermenizi sizden istirham ediyorum” diye konuştu.

Akşener, konuşmasının ardından esnafı ziyaret ederek kentten ayrıldı.