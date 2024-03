"Rus halkının acısını paylaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde partisinin 'Büyük Ankara Mitingi'nde konuştu. Erdoğan, konuşmasının başında Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşanan terör saldırısına değindi. Erdoğan, "Dün, Moskova’da bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddet kınıyoruz. Terör kimden gelirse gelsin faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı ve kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe, devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

'Başkentimize de böylesi yakışır'

Erdoğan, emniyetten aldığı rakama göre meydanda 200 bin kişi olduğunu söyleyerek, "Maşallah. Demek ki 31 Mart‘ta bu katılım Ankara’da her şeyi değiştirecek. Buna hazır mıyız? Öncelikle Ankara’ya ve Ankaralılara 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’na verdikleri samimi destek için teşekkür ediyorum. Milletvekillinde yüzde 47, Cumhurbaşkanlığı‘nda yüzde 49’luk oy oranlarıyla milli irade bayrağını başkentin burcuna bir kez daha diktiniz. Esasen bizim Ankara’yla aramızdaki gönül bağına baktığımızda bu oranların çok daha ilerisinde olduğunu görüyoruz. İnşallah 31 Mart‘ta Ankara’yla aramızdaki muhabbetin derinliğine uygun bir sonuçla bunu telafi edeceğiz. Başkentimize de böylesi yakışır. Ankara’nın milli mücadelenin ardından başkent olması, öyle birilerinin iddia ettiği gibi tesadüf eseri değildir. Tarihinin her döneminde Ankara şehir kimliğini muhafaza etmiş bir yerdir. 'Ankara bir bozkır kasabasıydı’ diyerek bu şehri küçümseyenler onun gerisindeki parıltılı geçmişten habersizdir. Devlet kuracak organizasyon kabiliyetine ulaşan Ankara ahilerinin mücadelesi bile tek başına bu şehri tarihte seçkin bir yere taşımaya yeter" diye konuştu.

'Burada, bu meydanda, aynı hissiyatı, aynı heyecanı ben şu katılımla aynı azmi görüyorum'

Erdoğan, Ankara'nın sadece devletin merkezi sıfatıyla sahip olduğu kamu gücünden ibaret olmadığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Ankara sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, kültür ve sanatıyla en önemlisi insanıyla ülkemizin parlayan yıldızıdır. Bugün burada Başkent Millet Bahçesi’nde bir araya gelen sizler sadece Ankara’ya, sadece ülkemize değil, tüm dünyaya mesaj veriyorsunuz. Şimdi burayı, bu millet bahçesini kim yaptı? Murat Kurum kardeşimiz bakanken o yaptı. Şimdi Murat Kurum nerede? İstanbul’da. Şimdi İstanbul’u kazanmak Murat kardeşimize yakışır. Keçiören’de Turgut Altınok kardeşimiz birçok eserleriyle oraya damgasını vurdu. En son malum kulenin açılışını yaptık. Bir asır önce düşman Ankara’nın kapısına kadar dayanmıştı. Top seslerinin Ulus’taki meclisten duyulduğu o zor günlerde ortaya konan güçlü iradenin yankıları hala sürüyor. Aynı irade 15 Temmuz gecesi darbecileri sokaklara, meydanlara çıktıklarına pişman eden ruhun adıdır. Bu ruh hem milli mücadeleyi zafere ulaştırdı, hem Cumhuriyetimizi kurdu, hem tüm demokrasi ve kalkınma atılımlarımıza ilham oldu. Çok partili siyasi hayata geçtiğimizden beri demokrasimizin başına kara bulutlar her toplandığında baharı önce neresi başlattı; Ankara başlattı. Ülkenin her karışını ilmik ilmik ördüğümüz yatırımlarımızın hazırlıklarını Ankara’da yaptık. Milletimizin her bir ferdinin hayatına dokunan hak ve özgürlük reformlarımızı burada gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına atıfla hazırladığımız 2023 hedeflerimizi Ankara’yla birlikte fiiliyata geçirdik. Şimdi burada, bu meydanda, aynı hissiyatı, aynı heyecanı ben şu katılımla aynı azmi görüyorum."

'31 Mart akşamı bu işin hakkını verelim'

Erdoğan, Ankara'nın Türkiye Yüzyılının inşasına hazır olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılıyla ülkemizi dünyanın devler ligine yükseltme mücadelemizde bizimle yol yürüyeceğinize inanıyorum. Ankara yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel karşımıza çıksa evelallah yıkar geçeriz. Ankara’yı bilmek, Ankara‘yı anlamak, Ankara‘yı sevmek elbette önemli; ama asıl mühim olan Ankara‘yı tüm vasıflarına uygun eser ve hizmetlerle donatmaktır. Şurada mevcut Ankara Belediye Başkanı şu 5 yılda Allah aşkına ne yaptı ya? Yollarımızın hali ortada; çöp, çukur, çamur. Bu, CHP’nin pratiğidir. Bundan başkasını bunlar yapamaz. İstanbul’da da öyleydi. Çöp, çukur, çamur. Onlardan devraldım. Ankara da öyle; çöp, çamur, çukur. Bunlardan artık kurtulalım. 5 yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli. Ankara'yı başkent sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir. Buna hazır mıyız? Öyleyse 31 Mart akşamı bu işin hakkını verelim. Burası hiçbir şey yapmayarak, üstüne bir de bununla övünerek idare edilebilecek bir şey değildir. Bunca yılın Ankaralısı olarak, şehrin nereden nereye geldiğini de nerede durduğunu ve hatta gerilediğini de bizzat görüyoruz, biliyoruz" diye konuştu.