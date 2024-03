"Emekli maaşının asgari ücret kadar olması lazım"

Yeniden Refah Partisi’nin ABB adayı Suat Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında Tunalı Hilmi Caddesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Suat Kılıç, 40 gündür sahada çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, “Hem genel hem de yerel yönetimde iktidarda olmadığımızdan dolayı insanlarımız şikayetlerini, isteklerini, önerilerini bizlere çok net bir şekilde not ettiriyorlar. 40 gündür sahadayız. Emekli maaşları bir numaralı gündemimiz. Buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize, devletimizin yöneticilerine Hazine ve Maliye Bakanımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza açık çağrıda bulunuyorum. Emekli maaşlarıyla ilgili lütfen bir an önce elinizi taşın altına koyun. Evet, kamu maliyesinin genel bir yükü, külfeti bulunuyor olabilir. Finansman oluşturmakta zorluklar yaşanıyor olabilir. Emekli maaşlarına çalışanlara yapılacak her yeni artış, her ilave artış yeni bir vergi yükünü beraberinde getiriyor olabilir ama yolu ne olacaksa en alttakilerin, ezilenlerin üzerine yük bindirmemek kaydıyla emekli maaşlarının revize edilmesi lazım. En düşük emekli maaşının 17 bin lira olan asgari ücret düzeyine çıkarılması lazım. Ramazan Bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması lazım. Ve Kurban Bayramı ikramiyesinin her bir emekli vatandaşımızın bir küçükbaş kurban alabileceği rakama eşitlenmesi, dengelenmesi lazım” diye konuştu.

“EMEKLİ MAAŞI 17 BİN LİRA OLSUN, VATANDAŞ RAHAT ETSİN”

Emekli geçinemediğini ifade eden Kılıç, “En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Fakat bu 10 bin lira ev kirasına mı yetecek, mutfak giderleri de mi yetecek? Faturalara mı yetecek? Bakın toruna çikolata almaktan, tatilden, geziden, sosyal harcamalardan, sinemaya, tiyatroya gitmekten bahsetmiyorum. Zorunlu giderleri bile bir kenara bırakıyoruz. 10 bin lira bugün evi olmayan emekli için sadece iki göz bir evin bir aylık kirası. O nedenle lütfen hükümetimiz acil önlem alsın. Bunu seçimden önce yapsın. Emekli rahat etsin. Faydasını siyasi anlamda, kim görürse görsün. Biz o tarafında değiliz. Yeter ki emekli rahat etsin. 10 bin lira olan emekli maaşı 17 bin lira olsun, vatandaş rahat etsin. Siyasi faydasını kim görürse görsün” ifadelerini kullandı.