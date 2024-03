"Artık bu bölgede 'can kaybı olacak' korkusu kalmadı"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yaşar Kemal Meydanı ve Esenyurt Haramidere Islahı 1. Etap Kavşak, Meydan Düzenlemesi ve Halk Buluşması'nda konuştu.

"SEL OLACAK, CAN KAYBI OLACAK KORKUSU KALMADI"

Yoğun yağışların ardından sel ve su baskınlarıyla gündeme gelen Haramidere’deki çalışmalarından bahseden İmamoğlu, "Haramide’nin birinci etabını bitirdik. Islah çalışmalarını bitirdik. Ayrıca dere ıslah çalışmaları sonrasında yaşam vadileri kapsamında buranın çevresinde de yaşam vadisi projesine başladık ve birinci kısmını bitirdik. İkinci kısmının çalışmaları devam ediyor. Özellikle burada Pınar ve Yeşilkent mahallelerini her yağmurda su basıyor, can kaybı oluyordu. Bunu sona erdirdik. Buradaki derenin çapını 12 metrekareden 72’ye çıkardık ve artık derenin akışını normalleştirdik. Artık bu bölgede yağmurda sel olacak, can kaybı olacak korkusu kalmadı"dedi.

"MAHMUTBEY-BAHÇEŞEHİR-ESENYURT METRO HATTININ YÜZDE 40’INI BİTİRDİK"

Bölgedeki ulaşım projelerinden de bahseden İmamoğlu, "Buranın ilk metro hattını tam gaz yapıyoruz. Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının yüzde 40’ını bitirdik, çalışmalara devam ediyoruz. Özellikle bu hattın Esenkent, Ardıçlı ve Esenyurt meydandaki durağı ile vatandaşlarımızı buradan İstanbul Boğazı'nın kıyısına, Kabataş'a bağlayacağız. İstanbul ulaşımında bir devrim olacak olan hızray yapacağız. Sizleri TÜYAP'tan, Esenyurt'tan, Sabiha Gökçen'e, 75 kilometreyi 55 dakikada İstanbul'u bir uçtan öbür uca bağlayacak, İstanbul tarihinin en büyük, en hızlı, ekspres metro hattını da bu kardeşiniz yapacak" şeklinde konuştu.

31 Mart seçimlerinde vatandaşlara oy .ağrısında da bulunan İmamoğlu, "Bir avuç insana asla oy verilmesine müsaade etmeyin. Oylarınızı bölmeyin. Oylarımızı ve güçlerimizi birleştireceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Particilik yapma zamanı değil" dedi. Konuşmasının ardından İmamoğlu Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban’ı sahneye davet etti.