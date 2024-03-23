Saldırılarda 32 bin 142 sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 32 bin 142 sivilin hayatını kaybettiğini, 74 bin 412 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 72 sivilin yaşamını yitirdiğini, 114 sivilin ise yaralandığını açıkladı.