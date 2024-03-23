Ankara'da tefecilik çetesine operasyon

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da örgütsel yapılanma kapsamında tefecilik suçu işleyen gruba yönelik 'Mahzen-18' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nce yürütülen soruşturmada, şüphelilerin icra müdürlükleri, kıraathaneler, emeklilerin bulunduğu diğer ortamlardan veya aracı kişilerin yönlendirmesiyle bulduğu mağdurlara yüksek faizle borç para karşılığı fatura, senet, muvafakatname imzalattıkları belirlendi. Borcunu ödeyemeyen kişileri de örgüt içerisinde bulunan diğer tefecilere yönlendirerek borcun katlanmasına neden oldukları tespit edildi. Bazı mağdurlara, bir örgüt üyesinin sahip olduğu firma üzerinden fatura kestirdikleri ve ticaret süsü vererek suçu örtmeye çalıştıkları, polis takibine yakalanmamak için de akrabaları veya tanıdıkları kişiler üzerinden icra başlatarak, dosyalarını birbirlerine ya da bir başkasına temlik (alacağın başka birine devredilmesi) yöntemiyle devrettirdikleri saptandı.

Bu şekilde tefecilik suçunu işlediği tespit edilen örgütün elebaşı Feyyaz Küçükkaraca dahil 44 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile çek, senet ve dokümana el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si hakkında tutuklama, 1'i hakkında ev hapsi kararı verilirken; 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 31 şüpheli serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonlarda yer alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütleri ve çeteleri olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" dedi.