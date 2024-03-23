İl Emniyet Müdürlüğü Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba İlamat ve İnfaz Bürosu’nca ’12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.
- Asayiş
Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü yakalandı
Samsun’un Çarşamba ilçesinde hakkında ‘12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.