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Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde hakkında ‘12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü yakalandı mask

İl Emniyet Müdürlüğü Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba İlamat ve İnfaz Bürosu’nca ’12 yaşını tamamlamış çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

# Samsun, cinselistismar, İl Emniyet Müdürlüğü, edildi

23 Mar 2024 - 14:52 DHA Samsun- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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