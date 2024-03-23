23 Mar 2024 - 14:37 - Dünya

Rusya’daki olaylı konserin görüntüleri çıktı

Rusya’daki Crocus Konser Salonu’nda dün yaşanan terör saldırısı sonrasında çıkan yangın binanın tavanının çökmesine neden oldu. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği salondan görüntüler olayın büyüklüğünü ortaya koydu.