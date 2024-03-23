Furkan Bor’un babaevinde yas var

İstanbul'un Şişli ilçesinde göreve giden Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Furkan Bor'un kullandığı motosiklet, Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'nde tünel içerisinde virajı alamayıp beton bloklara çarptı. Kazada Furkan Bor ağır, motosikletteki polis memuru Faruk Furkan Ertuğrul Keleş ise hafif yaralandı. Bor, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Şehidin haberi, gece saatlerinde, Bingöl merkeze bağlı Küçüktekören köyü Zeynep mezrasındaki babaevine ulaştı ve Türk bayrakları asıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta ile Emniyet Müdürü Şükrü Orhan da evine gittikleri şehidin babası Hanefi Bor ile görüşüp, başsağlığı ve sabır diledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.